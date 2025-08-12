"جمدوا اتفاقية السلام".. ردود مصرية غاضبة على تصريحات نتنياهو

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" ردود فعل غاضبة في مصر، لما تتضمنه هذه الرؤية من نية احتلال أراض عربية من بينها أراض مصرية.

وعلق البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، على تصريحات نتنياهو، مطالبا بتجميد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، واتخاذ موقف قوي من تصريحاته.

وكتب بكري، على حسابه بمنصة إكس: "الرد الطبيعي على تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن إسرائيل الكبرى التي تضم فلسطين والأردن وأجزاء من مصر ولبنان وسوريا، هو تجميد اتفاقية السلام 79، لا بد من رد رادع وتحذير قوي، احتجاج الخارجية المصرية على هذه التصريحات هو البداية، وإذا لم يعتذر عن هذه التصريحات المعادية يجب اتخاذ إجراءات رادعة".

وواصل قائلا: "عندما يتحدث نتنياهو عن إسرائيل الكبرى التي جاء إليها برسالة روحانية، تاريخية، فهو بذلك يعلن أنه أصيب بالجنون. رئيس الوزراء يحدد خريطة إسرائيل الكبرى بفلسطين والأردن وأجزاء من مصر، ونصيحتي لك: اخرج أولًا من مستنقع غزة الذي تورطت بداخله، وبعدها تستطيع أن تتبجح براحتك".

وواصل بكري، هجومه على نتنياهو، قائلا: "يا صاحب الرسالة الروحية التوراتية: قبل أن تحلم، عليك أن تعرف أنك تكتب نهاية إسرائيل بيديك، جنودك في حالة ذعر وانهيارات نفسية. الهجرة إلى الخارج لا تتوقف، لا زلتم تعيشون على المساعدات. الكيان ينهار من الداخل، وسيتفكك. أنتم لستم أصحاب الأرض، وأنتم كيان وظيفي لن يستمر طويلا".

فيما علق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش، قائلا إن تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، تمثل استفزازا سافرا وتجاهلا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعكس نزعات توسعية خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وذكر درويش، أن هذه الطروحات لا تخدم سوى تأجيج التوتر وعرقلة أى جهود حقيقية لتحقيق السلام، محذرا من أن الإصرار على تبني مثل هذه الأفكار يعد تراجعا خطيرا عن المسار السلمي، ويكشف غياب الإرادة السياسية لإنهاء الصراع بشكل عادل وشامل.

وشدد على أن القاهرة لن تسمح بتمرير أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، مهما كانت الضغوط أو المغريات، مضيفا أن مصر تدرك تماما أبعاد المؤامرات التي تحاك، وستظل الحصن المنيع الذي يتصدى لكل محاولات فرض الأمر الواقع.

فيما قال وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، إن ما يطرحه نتنياهو حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى "مجرد أوهام سياسية لن تجد فرصة للتحقق"، مؤكدا أن إسرائيل بسياساتها الحالية غير مقبولة في الإقليم وغير مؤهلة على الإطلاق لتحقيق هذه الأوهام.

وأضاف العرابي في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع" المحلية، أن القضية الفلسطينية مكون رئيسي في السياسة الخارجية المصرية وفي الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الأمن القومي.

كما علق السياسي المصري حمدين صباحي، على تصريحات نتنياهو، معتبرا أن "خريطة إسرائيل الكبرى التي أعلن نتنياهو أنها مشروعه وهدفه، ليست وهما صهيونيا قديما بل خطة عمل جارٍ تنفيذها أمام أعيننا الآن"، وتابع متسائلا: "هل يستفيق المغيبون بمخدر السلام والتطبيع؟ وهل يدرك أصحاب مقولة: يعني أنتم عاوزينا نحارب! أن إسرائيل تفرض علينا الحرب! وأن استعدادنا لها أقل كلفة من تهربنا منها"، معتبرا أن الأمر بمثابة "نكون أو لا نكون" على حد تعبيره.