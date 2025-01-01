"حماس" تعرب عن أسفها لتصريحات وزيرة الخارجية الفلسطينية حول سلاح المقاومة

غزة/سما/

أعربت حركة "حماس" عن أسفها لتصريحات وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين التي دعت فيها إلى تسليم سلاح المقاومة.



وقالت الحركة في بيان: "تعرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها للتصريحات الصادرة عن وزيرة خارجية السلطة الفلسطينية، أغابيكيان شاهين، التي دعت فيها إلى تسليم سلاح المقاومة، ونرى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم شعبنا ومصالحه الوطنية".

وأضاف البيان: "نؤكد أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني يفرضه وجود الاحتلال، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة كامل حقوق شعبنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وشددت "حماس" على القول: "نستغرب صدور هذه المواقف في وقت يواصل فيه الاحتلال الفاشي حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة، ويفرض وقائع خطيرة على الأرض في الضفة المحتلة، كان آخرها خطة سموتريتش التي تهدف إلى عزل القدس، وتقسيم الضفة، وسلب أراضيها، وصولاً إلى تهجير أهلها".

وجددت حماس دعوتها لقيادة السلطة الفلسطينية إلى "التراجع عن هذه التصريحات، والوقوف مع شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية، لإسقاط مخططات الاحتلال الرامية لإبادته وطرده من أرضه"، مؤكدين أن "مستقبل غزة وفلسطين سيقرره شعبنا الموحد، لا الاحتلال ولا إملاءاته".

في وقت سابق، قالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين للصحافيين إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية كاملة في غزة، وأضافت أن حماس لن يكون لها أي دور وستكون ملزمة بتسليم أسلحتها.

ودعت إلى نشر قوات حفظ سلام دولية وانسحاب إسرائيل من القطاع. وأشارت إلى أن "حماس مستعدة للتخلي عن حكم غزة إلى سلطة تكنوقراط غير حزبية تتوافق عليها جميع الأطراف الفلسطينية".

ومن جانبها، أكدت إسرائيل أنها لا تثق في حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.