مستشار رئيس الإمارات يشن هجوما حادا على نتنياهو بعد تصريح "إسرائيل الكبرى"

أبو ظبي/سما/

وجه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحه عن "رؤية إسرائيل الكبرى" الذي أثار غضبا عربيا واسعا.

وقال قرقاش، في تدوينة على منصة إكس مساء الخميس: "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى تمثل خطابا متطرفا وعنجهيّا طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه".

وواصل قائلا: "أي استفزاز هذا؟ وأي مصلحة تُرتجى من هذا الخطاب التحريضي؟ وإلى متى سيتحكم التطرف والمتطرفون بمستقبل المنطقة عبر خطاب الإلغاء والتهميش؟".

ومساء الخميس، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا عبرت فيه عن إدانة أبو ظبي واستنكارها بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رؤية إسرائيل الكبرى، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعديا سافرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الإمارتية، "رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة"، ودعت إلى "ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها".

ويوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق المزاعم الإسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من كل من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

ووفق الموقع العبري، استخدمت عبارة "إسرائيل الكبرى" بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا.