  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مستشار رئيس الإمارات يشن هجوما حادا على نتنياهو بعد تصريح "إسرائيل الكبرى"

الجمعة 15 أغسطس 2025 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار رئيس الإمارات يشن هجوما حادا على نتنياهو بعد تصريح "إسرائيل الكبرى"



أبو ظبي/سما/

وجه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحه عن "رؤية إسرائيل الكبرى" الذي أثار غضبا عربيا واسعا.

وقال قرقاش، في تدوينة على منصة إكس مساء الخميس: "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى تمثل خطابا متطرفا وعنجهيّا طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه".

 

وواصل قائلا: "أي استفزاز هذا؟ وأي مصلحة تُرتجى من هذا الخطاب التحريضي؟ وإلى متى سيتحكم التطرف والمتطرفون بمستقبل المنطقة عبر خطاب الإلغاء والتهميش؟".

ومساء الخميس، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا عبرت فيه عن إدانة أبو ظبي واستنكارها بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رؤية إسرائيل الكبرى، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعديا سافرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الإمارتية، "رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة"، ودعت إلى "ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها".

ويوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق المزاعم الإسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من كل من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

ووفق الموقع العبري، استخدمت عبارة "إسرائيل الكبرى" بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا.

الأكثر قراءة اليوم

الأمير تركي الفيصل يعلق على إمكانية التطبيع مع تل أبيب حاليا ورؤية نتنياهو لـ"إسرائيل الكبرى"(فيديو)

نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة

فصائل فلسطينية بالقاهرة: تجاوبنا مع كل مقترحات وقف العدوان على غزة وندعو مصر لرعاية “اجتماع وطني طارئ” لتوحيد الصف

هاليفي يوجه اتهامات خطيرة لرئيس الموساد

الرئيس عباس للفصائل الفلسطينية: لا نريد دولة مسلحة

واشنطن معلقةً على مشروع سموتريتش الاستيطاني: يتماشى مع هدف ترامب

“آب اللهاب” يحرق غزة كصواريخ الحرب والسكان يشتهون شربة ماء بارد

الأخبار الرئيسية

689f19134236041cb51c8b5b

سمير حليلة: لدي شروط لحكم غزة

689eefee423604777a75f845

سموتريتش: ترامب الأكثر دعما لإسرائيل.. ونرفض أي دولة فلسطينية!

689ee7eb423604777a75f83e

دبلوماسيون إسرائيليون يحذرون من العزلة الدولية المتصاعدة لـ"إسرائيل"

689e616b4236044f8155db5f

" مهاجمة إيران ممنوعة ومستحيلة.. حرب كلامية بين كاتس وبينيت

نتنياهو: هدفي القضاء على “حماس” والأمر الوحيد الذي سيحرر “المخطوفين” هو الضغط العسكري ويمكننا هدم غزة بيوم واحد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية