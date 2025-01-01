سموتريتش: اعتراف دول العالم بإقامة دولة فلسطينية “حماقة وخطر وجودي” على الشعب اليهودي ودولة إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، أن اعتراف دول العالم بإقامة دولة فلسطينية “حماقة وخطر وجودي” على الشعب اليهودي ودولة إسرائيل.

وكتب سموتريتش في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن “فكرة إقامة الدولة الفلسطينية تمثل حماقة وخطرا وجوديا على الشعب اليهودي وعلى دولة إسرائيل”.

وأوضح أن إسرائيل عازمة على “إزالة” تلك الفكرة من الأجندة العالمية، معتبرا موافقته على المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة “إي 1” بأنها “خطوة هائلة في هذا الاتجاه”.

ووجه سموتريتش حديثه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا: “سيدي رئيس الوزراء، لقد حان الوقت لبسط السيادة الكاملة (على الضفة الغربية)، كل شيء جاهز لذلك”، على حد زعمه.