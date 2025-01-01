غزة/سما/

شهد اليوم الجمعة نزوح عشرات العائلات الليلة الماضية إثر تعرض حي الصبرة ومحيط أبو شريعة جنوب غربي مدينة غزة شمال القطاع لقصف إسرائيلي مكثف.

[مراسلنا: موجة نزوح إثر تعرض حي الصبرة ومحيط أبو شريعة في غزة لقصف إسرائيلي]

وقالت مصادر محلية بغزة إنه منذ ساعات الليل الأولى تعرضت المناطق الجنوبية من حي الصبرة ومحيط أبو شريعة لقصف مدفعي مكثف بقذائف الهاوزر والدبابات، وقد تسبب القصف بموجة نزوح جماعية في جنح الليل والظلام الحالك، كذلك أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار تجاه منازل المواطني

واضافت المصادر إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وقد شن غارات ونفذ قصفا مدفعيا ونسفا للمباني السكنية في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

يأتي ذلك، في وقت ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن "وفد حماس أنهى زيارته للقاهرة، وحسب التقارير لم يتم إحراز أي تقدم بموضوع وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى".