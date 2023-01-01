  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى في قصف ونيران الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة

الجمعة 15 أغسطس 2025 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف ونيران الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الجمعة، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط دوار الاتصالات غرب مدينة رفح.

كما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة، إضافة إلى إصابة برصاص الاحتلال في مدينة أصداء شمال غربي خان يونس.

ولفت مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال نفذ 5 عمليات نسف لمبان في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما شنت طائرة الاحتلال الحربية غارة على غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، مساء أمس الخميس، استشهاد 32 مواطنا في أنحاء قطاع غزة برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 61,776 شهيدا و154,906 مصابين.

الأكثر قراءة اليوم

الأمير تركي الفيصل يعلق على إمكانية التطبيع مع تل أبيب حاليا ورؤية نتنياهو لـ"إسرائيل الكبرى"(فيديو)

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة

هاليفي يوجه اتهامات خطيرة لرئيس الموساد

الرئيس عباس للفصائل الفلسطينية: لا نريد دولة مسلحة

واشنطن معلقةً على مشروع سموتريتش الاستيطاني: يتماشى مع هدف ترامب

“آب اللهاب” يحرق غزة كصواريخ الحرب والسكان يشتهون شربة ماء بارد

الأخبار الرئيسية

مستعدون لكربلاء جديدة..أمين عام حزب الله : لن نسلم السلاح إما أن نعيش معا أو على الدنيا السلام

إسرائيل تحشد قواتها للعدوان المقرر الشهر المقبل على مدينة غزة ..

عشرات الشهداء وتوسيع العدوان بمدينة غزة ونسف مربعات سكنية كاملة

فصائل فلسطينية بالقاهرة: تجاوبنا مع كل مقترحات وقف العدوان على غزة وندعو مصر لرعاية “اجتماع وطني طارئ” لتوحيد الصف

689e20b74c59b74cba220385

نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية