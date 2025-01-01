  1. الرئيسية
إسرائيل تحشد قواتها للعدوان المقرر الشهر المقبل على مدينة غزة ..

الجمعة 15 أغسطس 2025 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحشد قواتها للعدوان المقرر الشهر المقبل على مدينة غزة ..



القدس المحتلة/سما/

وجه جيش الاحتلال ألوية نظامية للاستعداد لمناورة جديدة في مدينة غزة، بالتزامن مع مساع سياسية لتجديد مفاوضات صفقة مع حماس، وذلك بعد عام من المناورة الكبرى التي افتتحت المعركة البرية قبل نحو 20 شهرًا.

وحسب صحيفة يديعوت احرنوت فإن العملية البرية الواسعة النطاق لن تبدأ قبل الشهر المقبل، وسوف تعتمد على محاولات إسرائيل إجلاء نحو مليون من سكان غزة من مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب، على الرغم من الصعوبات المتوقعة في القيام بذلك والاعتماد على الأمم المتحدة كمتعاون مع العملية الإنسانية الكبرى.

بالإضافة إلى الألوية النظامية، تلقت ألوية الاحتياط أيضًا، ولأول مرة خلال الـ 48 ساعة الماضية، أمرًا بالاستعداد للتفعيل في سبتمبر بموجب الأمر رقم 8.

المرحلة المقبلة من استعدادات الجيش ستشهد تحويل المفهوم العملياتي الذي أقره هذا الأسبوع رئيس الأركان إيال زامير إلى خطط ميدانية تضعها القيادة الجنوبية لأربع فرق على الأقل، بينها فرق احتياط، بهدف محاصرة مدينة غزة من جميع الجهات والتقدم تدريجيًا نحو أحيائها الغربية، ولا سيما صبرا والرمال والشيخ عجلين، التي تضم العديد من المباني الشاهقة المتبقية.

تلي ذلك مرحلة الإجراءات القتالية، وتشمل بحث خطط التحرك وتوقيتها، والاستعدادات اللوجستية، والتدريبات النهائية، وحشد القوات قرب الحدود ومحور نتساريم، إلى جانب تنفيذ الضربات الجوية الأولى.

