مستعمرون يحرقون 4 مركبات وأجزاء من منزل في عطارة شمال رام الله

الجمعة 15 أغسطس 2025 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أحرق مستعمرون، فجر اليوم الجمعة، أربع مركبات وأجزاء من منزل في بلدة عطارة شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين هاجموا المنطقة الشرقية من عطارة، وأضرموا النار بأربع مركبات، وألقوا زجاجات حارقة على منزل ما تسبب بأضرار مادية به، كما خطوات شعارات عنصرية على الجدران، فيما هرعت مركبات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت.

ولفتت المصادر إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين,

وأعاد مستعمرون يوم أمس الخميس، نصب الخيام الاستعمارية على أراضي جبل "خربة طرفين" قرب مدخل بلدة عطارة، وذلك في أعقاب هدمها من قبل جيش الاحتلال أربع مرات في السابق.

ويوم الاثنين الماضي، أقام المستعمرون البؤرة للمرة الأولى، في مسعى للاستيلاء على الجبل الذي تقدر مساحته بنحو 2000 دونم، وهو يعد منطقة أثرية.

