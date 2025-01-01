  1. الرئيسية
الطقس: تراجع تدريجي للموجة الحارة

الجمعة 15 أغسطس 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: تراجع تدريجي للموجة الحارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتراجع تدريجي للموجة الحارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحياناً والبحر إلى متوسط ارتفاع الموج .

 في ساعات المساء والليل: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية ودافئاً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجوية خلال الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.. 

كما دعت إلى اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن جهاز الدفاع المدني، وزارة الزراعة وجميع الجهات المختصة.                   

