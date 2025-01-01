  1. الرئيسية
رئيس الموساد يلتقي وزير الخارجية التركي..

الجمعة 15 أغسطس 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد يلتقي وزير الخارجية التركي..



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة" أسرائيل اليوم (الخميس) أن رئيس الموساد دادي برنياع ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقيا في قطر وبحثا الوضع في محافظة السويداء في سوريا.

وبحسب التقرير، أجرى رئيس الموساد مناقشاتٍ حول صفقةٍ في غزة خلال زيارته لقطر. ووفقًا لتقرير عربية شارك الوزير التركي في محادثاتٍ مع برنياع.

كما أكدت التقارير إلى أن رئيس الموساد أكد على اهتمام إسرائيل بصفقةٍ شاملة، أو المضي قدمًا في السيطرة على غزة بالكامل خلال أسابيع.

في غضون ذلك، أفادت التقارير باستمرار المحادثات بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين في القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن الوسطاء يعملون على صياغة صفقةٍ شاملة، وأن حماس تطالب بتعهدٍ أمريكيٍّ مكتوبٍ بعدم عودة إسرائيل إلى غزة بعد الصفقة.

وفي هذا السياق، قال الوزير التركي هاكان فيدان أن "هناك جهات لا تريد الاستقرار" لسوريا، واتهم إسرائيل "بالسعي لإضعافها وزعزعة استقرارها وزرع الفوضى فيها".

وأضاف: "إسرائيل أحد الأطراف الفاعلة في الصورة القاتمة التي انكشفت في أحداث السويداء".

وكانت إسرائيل قد شنت غارات عنيفة على قوات تابعة لنظام الجولاني بعد احداث وقعت في السويداء بين عناصر النظام والدروز.

وفي وقت سابق، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن بلاده ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.

وردا على أسئلة صحفيين حول مستجدات الأوضاع بسوريا، في إطار إحاطة إعلامية جرت اليوم الخميس، بمقر الدفاع التركية، جدد المصدر دعم بلاده لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكد أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد".

وقال المصدر "تستهدف المذكرة التنسيق والتخطيط للتدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان شراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجيستية والخدمات ذات الصلة".

