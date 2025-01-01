  1. الرئيسية
استطلاع معاريف: نتنياهو يزداد قوة وآيزنكوت يتراجع والأحزاب العربية 10 مقاعد

الجمعة 15 أغسطس 2025 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع صحيفة "معاريف" تقدم كتلة الائتلاف إلى 50 مقعدًا مقابل تراجع المعارضة وحلفائها إلى 60، فيما تحافظ الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

في حال خوض حزبي نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت الانتخابات المقبلة إلى جانب الأحزاب الحالية، أظهر الاستطلاع بقاء الليكود بقيادة نتنياهو عند 23 مقعدا، وحصول حزب بينيت على 21، و"الديمقراطيون" على 10، وحزب آيزنكوت على 9 (بتراجع مقعدين عن الأسبوع الماضي).

فيما حصل كل من شاس وإسرائيل بيتنا على 9 مقاعد (الأخير بزيادة مقعد)، ويهدوت هتوراة وعوتسما يهوديت على 7 مقاعد لكل منهما (الأخير بزيادة مقعد)، ويش عتيد على 6 (بتراجع مقعد)، فيما نالت الموحدة و"حداش-تاعل" و"أزرق أبيض" 5 مقاعد لكل منهم (الأخير بزيادة مقعد)، بينما حصلت الصهيونية الدينية على 4 مقاعد.

وحصل ائتلاف نتنياهو على 50 مقعدًا (49 في الاستطلاع السابق)، وكتلة المعارضة - بينيت - آيزنكوت - 60 مقعدًا (61 في الاستطلاع السابق)، والأحزاب العربية على 10 مقاعد أخرى.

ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن الأغلبية المطلقة من الإسرائيليين (69%) تخشى أن يُلحق استمرار الحرب في غزة الضرر بالتماسك الاجتماعي في إسرائيل (26% لا يخشون ذلك، و5% لا رأي لهم)

وأظهر الاستطلاع خوف معظم الإسرائيليين (63%) من الضرر الأمني الذي قد يلحق بهم في إسرائيل أو خارجها (31% لا يخشونه.

في المقابل، أفاد معظم المجيبين (59%) أنهم لا يخشون تعرضهم للأذى الشخصي أو العائلي نتيجة استمرار الحرب.

