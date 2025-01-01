عشرات الشهداء وتوسيع العدوان بمدينة غزة ونسف مربعات سكنية كاملة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٢ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٤٠ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع .

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة الماضية ٤ حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى ٢٣٩ شهيدًا، من بينهم ١٠٦ أطفال.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان وثلاث مصابين اثر استهداف مجموعة من المواطنين على دوار الاتصالات غرب غزة.

واستشهد ٨ مواطنين و ٧٠ مصابًا من طالبي المساعدات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما قصفت المدفعية محيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

جنوب القطاع

واستشهد ١٤ مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس اغلبهم من منتظري المساعدات.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية وسط إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وسط القطاع

واستشهد الشاب فهد جميل السميري إثر قصف مسيرة إسرائيلية استهدفه عند مفترق المطاحن شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووصل الشهيد أيمن يحيى أبو مغصيب (25 عاماً)، من سكان دير البلح، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق كوسوفيم أثناء تأمين الشاحنات.

واستشهد الطفل علي همام حسن (٤ أعوام) متأثرًا بجراحه جراء قصف منزله بدير البلح قبل أيام.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٥٤ مواطن بينهم اربع شهداء انتشال و ٨٣١ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٧٧٦ شهيدًا و ١٥٤٩٠٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٢٥١ شهيدًا ٤٢٨٦٥ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٢ شهيد ٢٦٩ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٨٨١ شهيدًا وأكثر من ١٣٨٦٣ إصابة.