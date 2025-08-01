الصحافة الإسرائيلية تنتقد "يويفا" بعد استجابته لموقف محمد صلاح بشأن غزة

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من تعليق مؤثر للنجم المصري محمد صلاح على مقتل لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين"، أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية.

صلاح تساءل في رده على بيان "يويفا" الذي نعى العبيد: "هل تستطيع أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟"، ما أثار تفاعلا واسعا وضغطا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ موقف.

وبعد أقل من 48 ساعة من تغريدة صلاح، أعلن "يويفا" عن شراكة مع ثلاث منظمات إنسانية كبرى لتقديم دعم عاجل لأطفال غزة، يشمل الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وتوزيع الغذاء، إلى جانب التوعية بمخاطر مخلفات الحرب.

واعتبر الصحفي الإسرائيلي ناداف زينزيبر أن "يويفا" يتجاهل معاناة الأطفال الإسرائيليين، قائلا في تغريدة على منصة "إكس": "مرحبا يويفا، 53 طفلا إسرائيليا قتلوا على يد حماس، و12 بقصف صاروخي من حزب الله، و4 بقصف إيراني، بالإضافة إلى العديد من الأطفال الذين اختطفوا من أسرهم. أين كنتم حينها يا من تدعون الأخلاق؟ أنتم منظمة منافقة، خائفة من محمد صلاح. عار عليكم، فدماء أطفال إسرائيل ليست أقل شأنا من دماء الأطفال في أي مكان آخر في العالم"، على حد تعبيره.

يُذكر أن مباراة السوبر الأوروبي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على توتنهام بركلات الترجيح، محققا اللقب لأول مرة في تاريخه.