إعلام عبري: القيادة السياسية تحث الجيش الإسرائيلي على تحرك سريع في غزة

الخميس 14 أغسطس 2025 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: القيادة السياسية تحث الجيش الإسرائيلي على تحرك سريع في غزة



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن القيادة السياسية تحث الجيش على تحرك سريع وقوي في قطاع غزة، بعد التصديق على خطة لاحتلال القطاع بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن الجدول الزمني للجيش بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات القيادة السياسية.

كما رجحت الصحيفة وفق المصادر أن يتلقى آلاف جنود الاحتياط أوامر استدعاء طارئة خلال الأيام المقبلة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) صدق، يوم الجمعة الماضي، على خطة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار احتجاجات داخلية اعتبر منظموها أن شن هذه العملية يعدّ بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى المحتجزين في غزة.

كما ظهرت على وسائل الإعلام خلافات بين رئيس الأركان إيال زامير ونتنياهو، ووصف الأول تلك الخطوة بالفخ الإستراتيجي.

وتتألف الخطة من عدة بنود:

إخلاء سكان مدينة غزة جنوبا إلى المخيمات الوسطى والذين يقدر عددهم قرابة 800 ألف نسمة.
محاصرة مدينة غزة وعزلها عن المنطقة الوسطى.
إعادة إقامة محور نتساريم الفاصل بين غزة ووسط القطاع.
العملية ستبدأ بغارات جوية مكثفة يشنها سلاح الجو.
زيادة حجم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
إقامة مرافق جنوب مدينة غزة تمكن النازحين من الحصول على مياه الشرب والطعام والرعاية الصحية.
عملية إخلاء السكان من مدينة غزة ستبدأ خلال أسبوعين.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، صادق على خطة احتلال مدينة غزة.

‏وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام القادمة".

