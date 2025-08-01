  1. الرئيسية
"أوقفوا القتل".. رسالة مؤثرة من "يويفا" لدعم غزة في مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (صورة)

الخميس 14 أغسطس 2025 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسالة إنسانية قوية بشأن الحرب في غزة قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام على ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية

 

وقبل انطلاق المباراة وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" شعارا خاصا على أرض الملعب وحملت اللافتة عبارة: "أوقفوا قتل الأطفال أوقفوا قتل المدنيين".

ويأتي ذلك عقب مبادرة من "يويفا" كشف عنها اليوم لمساندة الأطفال المتضررين من الحرب في مختلف أنحاء العالم.

ويتعاون "يويفا" مع ثلاث جمعيات خيرية تقدم مساعدات إنسانية لأطفال غزة في ظل الحرب الغاشمة التي تتعرض لها فلسطين أمام الاحتلال الإسرائيلي.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الأوروبي 2025 عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 بعدما حقق فوزا تاريخيا كبيرا على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في ميونخ.

في المقابل يشارك توتنهام في مباراة السوبر الأوروبي بوصفه بطلا للنسخة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف محققا أول بطولة له منذ 17 عاما.

