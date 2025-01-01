مصدر أمني إسرائيلي: شروط حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب غير قابلة للتطبيق

القدس المحتلة/سما/

قال مصدر أمني إسرائيلي، إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب على قطاع غزة قد تكون صارمة، ما يمنع التوصل إلى اتفاق شامل.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، حاولت مصر، إحياء مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يتضمن صفقة جزئية للإفراج عن المحتجزين، لكن إسرائيل ترفض إبرام أية صفقات جزئية وتسعى إلى صفقة شاملة.



وذكرت القناة في تقرير نشرته مساء الأربعاء، أن المقترح المصري لم يُنقل بعد إلى إسرائيل، لكن الأخيرة أوضحت أنها تجاوزت مرحلة أية صفقات جزئية.

ونقلت عن مصدر سياسي، قوله إن إسرائيل لا تنوي استئناف المحادثات حول اتفاق جزئي، وأن المسألة الوحيدة المطروحة هي إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة.

وأشارت إلى إخبار مسؤول أمني كبير لعائلات المتحجزين في غزة، خلال الأيام الأخيرة، أن المفاوضات كانت تحرز تقدما ملحوظا ضمن مقترح ويتكوف، لكن إحاطات الأحزاب السياسية حول اتفاق شامل أضرت بالمفاوضات التي جرت حول مسودة الاتفاق.

وأضاف: "الآن الشروط الأساسية التي حددها مجلس الوزراء لإنهاء الحرب غير قابلة للتطبيق ولن تؤدي إلى اتفاق".

وأكد المسؤول الأمني الإسرائيلي، أن حركة حماس وافقت على نزع سلاحها، لكن من غير الممكن نزع سلاح قطاع غزة بأكمله، لكن الحكومة الإسرائيلية زعمت أن حماس هي من رفضت الصفقة مرارا وتكرارا، وفق القناة العبرية.

ويزور وفد من حركة حماس العاصمة المصرية القاهرة حاليا، " لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى"، وفق بيان للحركة الثلاثاء.

وأوضحت حماس، أن المحادثات في القاهرة "ستركز على سبل وقف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها".

والتقى وفد الحركة الأربعاء، برئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، حسبما أفاد مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المصدر المصري، أن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، كما ثمنت الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبناء القطاع، وفق تصريحات المصدر.

وأكد المصدر، أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدا لإنهاء الحرب.