السلطة الفلسطينية تعرب عن استعدادها لحكم قطاع غزة

الخميس 14 أغسطس 2025 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية تعرب عن استعدادها لحكم قطاع غزة



رام الله/سما/

أعلن وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية محمد العمور يوم الأربعاء استعداد السلطة لإدارة أراضي قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.

وأكد العمور في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية أن "السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية"، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل رغم الصعوبات الاقتصادية تقديم الدعم لسكان غزة عبر خدمات الطوارئ.

وأضاف الوزير الفلسطيني: "تمت إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بكفاءة عالية، وما زالت السلطة الفلسطينية تمتلك القدرة والطاقة لإدارتها".

يأتي هذا التصريح بعد أن ذكر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مجموعة من 15 خبيرا فلسطينيا تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية ستتولى إدارة قطاع غزة خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر في حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.

من جانبه، أكد خليل الحية، القيادي في حركة "حماس" بغزة، استعداد الحركة لتسليم السلطة في القطاع لأي هيئة وطنية فلسطينية يتم الاتفاق عليها.

وفي سياق متصل، كان باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس، قد صرح لـ"نوفوستي" في يناير الماضي أن سلطات غزة الحالية ستستمر في إدارة القطاع حتى يتم التوصل لاتفاق بين الفصائل والحركات الفلسطينية على ترتيب بديل.

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد دعا حركة حماس لتسليم أسلحتها للسلطة الوطنية والتحول إلى حزب سياسي.

