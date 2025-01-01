لبنان: بيان حول لقاء لاريجاني بأمين عام حزب الله

بيروت/سما/

تقدّم الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم بالشكر لإيران على دعمها ‏المتواصل للبنان و"مقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله".



وذكرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان أن قاسم أكد خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي في إيران علي لاريجاني، على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.

واستقبل قاسم لاريجاني والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني.

وكان لاريجاني قد وصل إلى مطار بيروت صباح أمس، مستهلا زيارته بلقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، تبعه لقاء مع رئيس مجلس النواب بري في عين التينة، ثم مع رئيس الحكومة نواف سلام، لينتقل مساء لزيارة ضريح الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله.

وشدد لاريجاني على أن إيران مستعدة للوقوف إلى جانب لبنان في حال أي تصعيد إسرائيلي، وكذلك مستعدة لتقديم الدعم إذا طلبت الحكومة اللبنانية.

كما أوضح أن "لبنان بلد صديق لإيران وتاريخهما مشترك، واليوم تربطهما أفضل العلاقات"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني كان نجما متألقا في مواجهة الكيان الصهيوني، وفي مقدمة أبطاله الشهيد السيد حسن نصرالله".