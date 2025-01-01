"إسرائيل": اعتقالات تطال سائقي شاحنات المساعدات إلى غزة بشبهة "الإرهاب"

القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش والشاباك اعتقلا عددا من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة بشبهة "الإرهاب".



وذكرت الإذاعة في تقرير أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، وقعت عدة حوادث في قطاع غزة وبالقرب من حدود القطاع، حيث تبين أن بعض سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية كانوا إرهابيين أو متورطين في أعمال إرهابية بطرق مختلفة"، مبينة أنه تم اعتقال عدد من السائقين وهم الآن يخضعون للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك).



وكشفت أن "تم اعتقال سائق شاحنة مساعدات في منطقة كرم شالوم (معبر كرم أبو سالم)، والاشتباه قائم بأن ابنه شارك في اختطاف إسرائيليين في 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أنه "تم اعتقال سائق شاحنة مساعدات آخر في نفس المنطقة، وهو متواجد في مكان لم يكن مسموحا له بالتواجد فيه، وقد صرح أمام قوات الجيش الإسرائيلي بأنه "ضل الطريق". وبعد التحقيق معه، تبين أنه ناشط في "الجبهة الشعبية" وقد أُفرج عنه في إحدى صفقات المختطفين خلال الحرب. وتم رصد سائق شاحنة مساعدات آخر على أنه ناشط في حركة حماس".

ووفقا لمصدر مطلع تحدث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "هناك سائقون آخرون يشتبه في تورطهم في الإرهاب. وفي بعض الحالات، تبين أن السائقين هم ناشطون في حماس أو الجهاد الإسلامي، لكن لم يتم اعتقالهم أو التحقيق معهم في جميع الحالات".

وأكدت الجهات الأمنية الإسرائيلية أن "جميع سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية يخضعون للموافقة الأمنية قبل دخولهم الأراضي، وتتم المصادقة على دخولهم من قبل جهاز الأمن العام".

ويحذر الأمن من أن "سائقي الشاحنات الذين يُسمح لهم بالدخول قد يحاولون تنفيذ هجمات في إسرائيل أو ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة التي يتعاملون معها عن قرب. كما يتضح، في بعض الحالات، أن جهاز الأمن يكتشف لاحقا أن هؤلاء السائقين هم ناشطون في حماس أو متورطون في الإرهاب".

ورفض الشاباك التعليق على الخبر، فيما أفادت قوات الجيش الإسرائيلي بأن "لا يوجد مانع لاعتقال سائقي شاحنات المساعدات إذا تبين أنهم مرتبطون بمنظمات إرهابية، وقد تم مؤخرا اعتقال سائقين مرتبطين بهذه المنظمات، وسيستمر ذلك كلما توفرت معلومات استخباراتية ذات صلة".