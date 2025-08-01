"لا تتجاوزوا الخط الأحمر!".. طائرات إسرائيلية تحذر سكان جنوب لبنان (صورة)

وحذر الجيش الإسرائيلي في المناشير التي ألقاها على قرية شبعا الجنوبية، اللبنانيين، من عبور الخط الأحمر، المرسوم على الخريطة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مركبتين على الخريطة، كمثال على تجاوز التعليمات.

وعلق بالقول: "يمنع عبور الخط الأحمر باتجاه الحدود الإسرائيلية، كل من يدخل المنطقة الملونة بالأحمر يعرض نفسه للخطر".

وقتل شخص أمس بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدتي حاريص ـ حداثا جنوب لبنان.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف الذي يطال عمق لبنان، مخلفا دمارا وضحايا.

وبينما تتحدث إسرائيل عن استهداف كوادر ومخازن أسلحة لحزب الله، يرفض أهالي المناطق المتضررة هذه الادعاءات.

وأشارت السلطات اللبنانية مرارا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك سيادة لبنان بشكل منهجي على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024.