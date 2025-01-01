الكويت تعلق على "رؤية نتنياهو لإسرائيل الكبرى"

الكويت/سما/

أعربت الكويت اليوم الخميس عن "إدانتها بأشد العبارات التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية".



ورفضت الكويت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، "الدعوات التوسعية التحريضية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول العربية".

أضافت الوزارة:" في الوقت الذي تستنكر فيه دولة الكويت مثل هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تطالب العالم أجمع بضرورة الضغط وبكافة الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وإرادة شعوبها، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة".

يأتي ذلك، غداة تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال فيها إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

كذلك أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم إنه "بعد 20 عاما من التأخير ينطلق برنامج ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس"، وأن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي".

واعتبر سموترتش أن "الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، وسنواصل البناء اليهودي للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية".

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إن "الوقت حان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد".