إسقاط مساعدات وسط قطاع غزة

الخميس 14 أغسطس 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسقاط مساعدات وسط قطاع غزة



غزة/سما/

أفادت مصادر محلية  اليوم الخميس بأن طائرات أسقطت مساعدات إنسانية غرب مدينة النصيرات شمال دير البلح وسط قطاع غزة.


وأظهرت الصور هبوط مظلات من الجو تحمل مساعدات إنسانية.


وفي الفترة بين 26 يوليو و10 أغسطس 2025، تم إسقاط نحو 1218 طردا جويا من المساعدات على قطاع غزة، وهو ما يعادل حوالي 40.6 شاحنة فقط من المساعدات، بمعدل 2.5 شاحنة يوميا، وهذا يشكل نسبة ضئيلة جدا (0.4%) من إجمالي الاحتياج الفعلي للقطاع الذي يحتاج إلى نحو 600 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية ووقف حالة المجاعة. 

ويتواصل إسقاط المساعدات الجوية على غزة لكن بكميات قليلة جدا مقارنة بالاحتياجات، وتواجه تحديات كبيرة على الأرض من حيث السلامة والتوزيع والفعالية، ما يفاقم الوضع الإنساني في القطاع. هذه الطريقة تعتبر جزءا من الجهود الدولية والدعم الإنساني، لكنها ليست حلا شاملا للأزمة.

