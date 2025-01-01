الاتحاد الأوروبي يرفض أي تغيير بالأراضي الفلسطينية دون اتفاق سياسي

غزة/سما/

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رفضه أي تغيير بالأراضي الفلسطينية يتم دون اتفاق سياسي.



و‌قالت متحدث باسم ‏الاتحاد الأوروبي في تصريحات صحافية إن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية هو غير قانوني.

يأتي ذلك، غداة تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال فيها إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

كذلك أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم إنه "بعد 20 عاما من التأخير ينطلق برنامج ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس"، وأن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي".

واعتبر سموترتش أن "الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، وسنواصل البناء اليهودي للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية".

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إن "الوقت حان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد".