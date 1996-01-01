مصادر إسرائيلية: اتفاقية التطبيع بين إسرائيل وأندونيسيا كانت جاهزة للتوقيع لكن “طوفان الأقصى” أغرقها

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر في إسرائيل إن اتفاقية تطبيع بينها وبين اندونيسيا كانت جاهزة للتوقيع في أكتوبر 2023 بيد أن “طوفان الأقصى” وتبعاته أفشلها. وطبقا لـ موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”(موقع “واينت”) كانت هناك تفاهمات بالفعل بشأن انضمام اندونيسيا إلى “اتفاقيات إبراهيم”، ولكن بعد اندلاع الحرب في غزة، اندلعت مظاهرة حاشدة ضد إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، أعربت البلاد عن دعمها القاطع للفلسطينيين. ويقول الموقع العبري إن الآراء في إسرائيل تنقسم حول إمكانية موافقة إندونيسيا على تطبيع العلاقات قبل السعودية، إذ أن الاتفاق معها سيكسر الجمود. ويضيف”يعتقد البعض أن إندونيسيا قد تسبق السعودية، ويأملون في توطيد العلاقات، على سبيل المثال في مجال السياحة. من ناحية أخرى، يُبدي آخرون تشككًا أكبر، ويعتقدون أن الإندونيسيين غير مستعدين لهذه الخطوة نظرًا لحساسيتهم للرأي العام، وسيجدون صعوبة في الترويج لها قبل نهاية الحرب أو التوصل إلى اتفاق مع الرياض”.

وينقل “واينت” عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه “من المشكوك فيه أن تكون إندونيسيا هي الأولى، لأنها تخشى مظاهرات واحتجاجات المتطرفين ولذلك، من المنطقي أن تنتظر السعودية”. ويضيف”هذا الأسبوع تحديدًا، وردت تقارير عن استجواب زوجين إسرائيليين في بالي للاشتباه في إدارتهما لشركة عقارية، وإنقاذهما من البلاد بعد جهود بذلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية مع إندونيسيا، التي سعت لإنهاء الحادث بسرعة وهدوء. على مدار العام الماضي، مُنع الرياضيون الإسرائيليون من دخول الدولة الإسلامية، مما أدى إلى حرمانها من استضافة العديد من البطولات الدولية”. وأفادت وكالة أنباء محلية أمس أن إندونيسيا حصلت، ولأول مرة، على إذن لإسقاط مساعدات إنسانية بالمظلات إلى قطاع غزة ولم يؤكد أي مسؤول إسرائيلي هذا الخبر، كما لم يُنف وفي المقابل أفادت تقارير مؤخرًا أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع إندونيسيا، تستقبل بموجبه الأخيرة فلسطينيين من قطاع غزة.

استقبال جرحى فلسطينيين

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية أن البلاد ستُجدد منشأة طبية في جزيرة غالانغ غير المأهولة، بهدف استقبال حوالي 2000 جريح فلسطيني من غزة للعلاج والتأهيل. وقيل إن هذه خطوة إنسانية تهدف إلى علاج ضحايا الحرب حتى يتعافوا، ويعودوا – وفقًا للخطة على الأقل – إلى القطاع ولذلك، لا تعتبر إندونيسيا هذا إخلاءً للسكان. تقع جزيرة غالانغ جنوب سنغافورة، بالقرب من جزيرة سومطرة، والتي كانت تُستخدم سابقًا كموقع للاجئين تابع للأمم المتحدة ومستشفى ميدانيًا لعلاج مرضى كوفيد-19. جاءت هذه المبادرة بعد أشهر من اقتراح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو استقبال الجرحى الفلسطينيين على أراضي البلاد، إلا أن هذا الاقتراح أثار معارضة كبار رجال الدين الذين حذروا من أوجه التشابه مع مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجرة الطوعية من غزة. وأوضح سوبيانتو أنه يؤيد حل الدولتين، وأنه “يعارض بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من وطنهم”.

وخلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح أن بلاده مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إذا اعترفت بدولة فلسطينية وفي غضون ذلك، تُصدر إندونيسيا، سراً، تأشيرات لرجال أعمال إسرائيليين مقابل 1200 دولار أمريكي، وهو مبلغ يُعتبر مرتفعاً، وذلك وفق ما يؤكده موقع “واينت” العبري. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، ورابع أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند والولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد سكانها 282 مليون نسمة.

بعد اتفاقيات أوسلو، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين إندونيسيا في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1993، والتقى بالرئيس الإندونيسي آنذاك سوهارتو. وعقب الزيارة، فُتحت البلاد أمام السياح الإسرائيليين، ولكن لم يُفتتح أي تمثيل رسمي وبعد انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسًا لحكومة الاحتلال عام 1996، وفي ظل توقف محادثات السلام والجمود السياسي، أغلقت إندونيسيا أبوابها أمام السياح الإسرائيليين عام 1997.