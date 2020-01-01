مصادر: المغرب يتجه إلى اقتناء طائرات مسيرة جديدة من "إسرائيل"

الرباط/سما/

يتجه المغرب إلى اقتناء طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع “هاروب” و”هاربي”، بقيمة 120 مليون دولار، بما قد يعادل بين 200 و300 طائرة “انتحارية”، وفق ما أفادت عدة مصادر مغربية وعربية من بينها “هسبريس” و”يا بلادي” و”لكم” وغيرها.

وقدّم موقع “الدفاع العربي”، من جهته، معلومات وافية عن هذا النوع من الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن مداها العملياتي يتراوح بين 500 و1000 كيلومتر، مما يمنحها القدرة على استهداف أهداف عالية القيمة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية. وتُعد “هاروب” مناسبة لضرب أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، بينما تتميز “هاربي” بقدرتها على العمل ليلًا ونهارًا ضد البنى التحتية الاستراتيجية.

أما في المهام الأقصر مدى، بين 50 و300 كيلومتر، فتستخدم القوات المسلحة الملكية المغربية أنواعًا أخرى من الذخائر الجوالة الأقل تكلفة، تُنتج محليًا وتُستخدم لإغراق الدفاعات المعادية أو تدمير مجموعة واسعة من الأهداف التكتيكية، من دبابات ومدرعات ومدفعية إلى تحصينات ميدانية.

وأضاف المصدر أن الطلب المغربي المحتمل يأتي ضمن استراتيجية شاملة تجمع بين المشتريات النوعية والتطوير الصناعي داخل المغرب. فقد عقدت شركة “بلو بيرد إيرو سيستمز” الإسرائيلية، شراكة مع الرباط تشمل إنشاء مصنع لإنتاج نماذج مختلفة من الطائرات المسيّرة.

وهكذا، فبالتوازي مع هذه المشتريات المباشرة، يسعى المغرب إلى أن يصبح مركزًا لصناعة الطائرات المسيرة، بمساعدة شركات إسرائيلية وتركية. كما تنفتح القوات المسلحة الملكية على سوق الطائرات المسيرة الصينية.

وكان المغرب قد وقّع اتفاقية للتعاون العسكري والأمني مع “إسرائيل”، تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في الرباط، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في كانون الأول/ ديسمبر 2020.