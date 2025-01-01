  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سوريا تمنع طائرة لاريجاني من عبور مجالها الجوي نحو لبنان وتجبرها على تغيير مسارها والتوجه نحو تركيا

الخميس 14 أغسطس 2025 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تمنع طائرة لاريجاني من عبور مجالها الجوي نحو لبنان وتجبرها على تغيير مسارها والتوجه نحو تركيا



بيروت /سما/

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن السلطات السورية منعت الأربعاء، طائرة تقل مسؤولًا إيرانيًّا كبيرًا من استخدام مجال سوريا الجوي؛ ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها.
ووفق ما نقل تلفزيون سوريا عن موقع “تركيا اليوم”، فإن السلطات السورية رفضت منح الإذن لطائرة إيرانية تقل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بدخول المجال الجوي السوري، خلال رحلة من العراق إلى لبنان؛ ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والعبور عبر تركيا.
ويأتي ذلك ضمن إطار سياسة قائمة منذ كانون الأول الماضي، تقضي بحظر دخول جميع الطائرات الإيرانية إلى المجال الجوي السوري، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وأوقف منع السلطات السورية مرور الطائرات الإيرانية خطوط الإمداد السابقة للسلاح والمقاتلين إلى “حزب الله” في لبنان، وأكد القطيعة الكاملة للحكومة السورية مع طهران.

وعقب سقوط نظام الأسد، حرّض المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على رفض الواقع الجديد في سوريا، داعياً إلى الوقوف ضد الحكومة الجديدة والقوات التي أطاحت بنظام الأسد.

كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن “من يعتقدون أنهم حققوا انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة”.
وفي مقابل ذلك، طالب الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، إيران بإعادة النظر في سياساتها وتدخلاتها في المنطقة، في حين حذّر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إيران من “بث الفوضى في سوريا”.

وخلال الشهور الماضية، غيّر المسؤولون الإيرانيون خطابهم تجاه سوريا، إذ باتوا يصفون فصائل المعارضة السورية بأنهم “المعارضة الشرعية”، في سعي من طهران إلى حوار قائم على “المصالح المشتركة” مع سوريا، بما في ذلك محادثات مع تركيا وروسيا لتسهيل تجديد التواصل مع دمشق.

الأكثر قراءة اليوم

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

مصر ترد لاول مرة على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل

تركيا تخفض رسوم التأشيرة السياحية للفلسطينيين إلى 440 شيكلا

الأخبار الرئيسية

برنياع

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

خطة مصر

وقف نار شامل وحكم مدني لعام ونصف.. تعرّف على الخطة الانتقالية المصرية لإدارة قطاع غزة

احتلال غزة

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية