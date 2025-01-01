سوريا تمنع طائرة لاريجاني من عبور مجالها الجوي نحو لبنان وتجبرها على تغيير مسارها والتوجه نحو تركيا

بيروت /سما/

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن السلطات السورية منعت الأربعاء، طائرة تقل مسؤولًا إيرانيًّا كبيرًا من استخدام مجال سوريا الجوي؛ ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها.

ووفق ما نقل تلفزيون سوريا عن موقع “تركيا اليوم”، فإن السلطات السورية رفضت منح الإذن لطائرة إيرانية تقل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بدخول المجال الجوي السوري، خلال رحلة من العراق إلى لبنان؛ ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والعبور عبر تركيا.

ويأتي ذلك ضمن إطار سياسة قائمة منذ كانون الأول الماضي، تقضي بحظر دخول جميع الطائرات الإيرانية إلى المجال الجوي السوري، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأوقف منع السلطات السورية مرور الطائرات الإيرانية خطوط الإمداد السابقة للسلاح والمقاتلين إلى “حزب الله” في لبنان، وأكد القطيعة الكاملة للحكومة السورية مع طهران.

وعقب سقوط نظام الأسد، حرّض المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على رفض الواقع الجديد في سوريا، داعياً إلى الوقوف ضد الحكومة الجديدة والقوات التي أطاحت بنظام الأسد.

كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن “من يعتقدون أنهم حققوا انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة”.

وفي مقابل ذلك، طالب الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، إيران بإعادة النظر في سياساتها وتدخلاتها في المنطقة، في حين حذّر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إيران من “بث الفوضى في سوريا”.

وخلال الشهور الماضية، غيّر المسؤولون الإيرانيون خطابهم تجاه سوريا، إذ باتوا يصفون فصائل المعارضة السورية بأنهم “المعارضة الشرعية”، في سعي من طهران إلى حوار قائم على “المصالح المشتركة” مع سوريا، بما في ذلك محادثات مع تركيا وروسيا لتسهيل تجديد التواصل مع دمشق.