الرئاسة ترحب بموقف جنوب السودان الرافض لتهجير سكان قطاع غزة

رام الله / سما /

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بموقف جمهورية جنوب السودان الصديقة، الذي جاء في بيان وزارة خارجيتها، ونفت فيه بشكل قاطع المزاعم حول وجود أي مناقشات مع إسرائيل بشأن نقل سكان قطاع غزة إلى أراضيها، مثمنة رفضها المشاركة في أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بوحدة الشعب والأرض الفلسطينية.

وأعربت الرئاسة، عن تقدير الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني، لهذه المواقف الشجاعة للأصدقاء في جمهورية جنوب الملتزم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت رفض التهجير باعتباره جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأشادت الرئاسة، بموقف دولة جنوب السودان بعدم مشاركتها ضمنيا في حرب الإبادة والتجويع ومحاولات التهجير التي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في تحد واضح للمجتمع الدولي وقراراته التي أكدت وجوب الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات ومنع التهجير.