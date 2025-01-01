  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة ترحب بموقف جنوب السودان الرافض لتهجير سكان قطاع غزة

الخميس 14 أغسطس 2025 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة ترحب بموقف جنوب السودان الرافض لتهجير سكان قطاع غزة



رام الله / سما /

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بموقف جمهورية جنوب السودان الصديقة، الذي جاء في بيان وزارة خارجيتها، ونفت فيه بشكل قاطع المزاعم حول وجود أي مناقشات مع إسرائيل بشأن نقل سكان قطاع غزة إلى أراضيها، مثمنة رفضها المشاركة في أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بوحدة الشعب والأرض الفلسطينية.

وأعربت الرئاسة، عن تقدير الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني، لهذه المواقف الشجاعة للأصدقاء في جمهورية جنوب الملتزم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت رفض التهجير باعتباره جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأشادت الرئاسة، بموقف دولة جنوب السودان بعدم مشاركتها ضمنيا في حرب الإبادة والتجويع ومحاولات التهجير التي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في تحد واضح للمجتمع الدولي وقراراته التي أكدت وجوب الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات ومنع التهجير.

#الرئاسة الفلسطينية #جنوب السودان #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

مصر ترد لاول مرة على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

تركيا تخفض رسوم التأشيرة السياحية للفلسطينيين إلى 440 شيكلا

الأخبار الرئيسية

برنياع

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

خطة مصر

وقف نار شامل وحكم مدني لعام ونصف.. تعرّف على الخطة الانتقالية المصرية لإدارة قطاع غزة

احتلال غزة

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية