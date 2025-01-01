  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا تحذر: موجة الحر تفاقم المأساة بغزة وسط شح المياه وخطر الجفاف

الخميس 14 أغسطس 2025 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تحذر: موجة الحر تفاقم المأساة بغزة وسط شح المياه وخطر الجفاف



غزة /سما/

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، نتيجة موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، في ظل نقص حاد في الإمكانات والموارد للتخفيف من وطأة الحر.

وأوضحت أونروا عبر منصة "إكس" أن ندرة المياه المتاحة في القطاع ترفع من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي والنزوح القسري للسكان، إضافة إلى محدودية الكهرباء والوقود، الأمر الذي يحرم الأهالي من أي وسيلة للتبريد أو الحماية من الحرارة المرتفعة.

وشددت الوكالة الأممية على أن الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يضاعف أزمة المياه سواء العذبة أو مياه الاستخدام اليومي، مما يعرض حياة أكثر من مليوني إنسان للخطر.

وتشهد فلسطين منذ منتصف الأسبوع الجاري أشد موجة حر هذا العام، حيث سجلت بعض المناطق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في درجات الحرارة، ما زاد من معاناة سكان غزة الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

مصر ترد لاول مرة على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

الأخبار الرئيسية

خطة مصر

وقف نار شامل وحكم مدني لعام ونصف.. تعرّف على الخطة الانتقالية المصرية لإدارة قطاع غزة

احتلال غزة

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

غزة : عشرات الشهداء والجرحى وتدمير منازل بحي الزيتون فؤق رؤوس أصحابها..

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية