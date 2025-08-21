"التربية" تدعو طلبة غزة لاستكمال اختباراتهم عبر "وايز سكول"

  1. الرئيسية
الخميس 14 أغسطس 2025 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /

دعت وزارة التربية والتعليم العالي، طلبة الصفوف (1–11) في قطاع غزة، الذين لم يتمكنوا من تقديم اختباراتهم عبر المدارس الافتراضية أو النقاط التعليمية، إلى الدخول لمنصة "Wise school" وتقديم اختباراتهم، والاستفادة من المواد التعليمية والإثرائية المتوافرة عبر المنصة، ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى مساء الخميس 21-8-2025.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على توفير الفرص التعليمية للطلبة في قطاع غزة، وتجسيدًا لشراكتها مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ضمن جهودها المتواصلة لدعم العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة.

وأشارت إلى إمكانية الدخول إلى المنصة عبر الروابط:

https://linkko.me/wise-school-google

https://linkko.me/wise-school-ios

