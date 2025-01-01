  1. الرئيسية
54 شهيدا و831 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

الخميس 14 أغسطس 2025 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
54 شهيدا و831 إصابة خلال يوم في قطاع غزة



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة ان 54 شهيدًا، من بينهم 4 شهداء انتشال، و831 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,776 شهيدًا 154,906 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,251 شهيدًا و 42,865 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا و 269 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,881 شهيدًا وأكثر من 13,863 إصابة.
كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 4 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 239 حالة وفاة، من ضمنهم 106 طفلًا.

