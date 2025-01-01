  1. الرئيسية
مسؤول التغذية بالصحة: الأطفال والنساء هم أكثر الفئات تأثرًا بسوء التغذية

الخميس 14 أغسطس 2025 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول التغذية بالصحة: الأطفال والنساء هم أكثر الفئات تأثرًا بسوء التغذية



غزة / سما /

أكد مدير دائرة التغذية في وزارة الصحة بغزة يوسف أبو بكر، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، أن الأطفال والنساء هم أكثر الفئات تأثرًا بسوء التغذية.

وبين، أن سوء التغذية لدى (الأطفال) يترك آثارًا مستقبلية خطيرة، أبرزها التقزم، ضعف النمو البدني والمناعة، تأخر في النمو العصبي الذي يؤثر على الإدراك والمعرفة، كما يتسبب بتأثير خفي يتمثل في "إعادة برمجة الجينات"، ما قد يؤدي إلى توريث جينات مرضية للأجيال القادمة.

فيما أوضح ، أن سوء التغذية لدى (كبار السن) يؤدي إلى ضعف العضلات والمناعة، وتأخر في الشفاء إلى جانب ما يعرف بـ "جوع المغذيات الدقيقة" الذي يؤثر على هشاشة العظام والخرف.

وبخصوص النساء، أشار أبو بكر إلى أن سوء التغذية لدى (النساء) يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الشهرية، ضعف جودة البويضات، نقص الطاقة والفيتامينات، فقر الدم وتساقط الشعر.

أما الشباب، فسوء التغذية طويل الأمد لدى الذكور من فئة (الشباب) يُؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة الإنجابية. وفق أبو بكر

