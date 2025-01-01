  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بمشاركة 100 الف جندي

بإعادة محور نتساريم.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة تفاصيل..

الخميس 14 أغسطس 2025 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بإعادة محور نتساريم.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة تفاصيل..



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، صادق أمس الأربعاء على الخطة الميدانية للسيطرة على مدينة غزة، والتي ستبدأ قريبًا

وفق ثلاث مراحل أساسية:

الإخلاء السكاني: إخلاء نحو 800 ألف من سكان غزة خلال أسبوعين، لتقليص الكثافة السكانية في مناطق المواجهة.

تطويق المدينة: عزل غزة بالكامل عن مناطق الوسط والممر الإنساني في المواصي، عبر إعادة إنشاء محور نتساريم.

المناورة البرية: تنفيذ عملية برية مكثفة داخل المدينة تترافق مع قصف جوي واسع.

وبحسب الإطار الأولي الذي حدده زامير، تشير التقديرات إلى أن هذه العملية الواسعة ستتطلب استدعاء ما بين 80 و100 ألف جندي احتياط.

كما أوضحت الصحيفة أن كبار ضباط الجيش سيناقشون في الجلسات المقبلة تفاصيل طبيعة العملية وأساليب المناورة، تمهيدًا للمصادقة النهائية على الخطط، ورفعها إلى الكابينيت، قبل الدخول في مرحلة "إجراءات المعركة" على مستوى الفرق والألوية المشاركة.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد عسكري مستمر منذ شهور، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع، واتهامات واسعة لإسرائيل بالسعي لتكريس الفصل الجغرافي والسيطرة الكاملة على غزة، في خطوة قد تُعد الأكبر منذ بدء الحرب.

#احتلال غزة #الجيش الإسرائيلي #حماس #اسرائيل #محور نتساريم #غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري يكشف عن تفاهم مبدئي مع حماس حول تواجد قوات عربية ودولية

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

مصر ترد لاول مرة على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

الأخبار الرئيسية

غزة : عشرات الشهداء والجرحى وتدمير منازل بحي الزيتون فؤق رؤوس أصحابها..

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

هآرتس : إسرائيل ماضية في السيطرة على مدينة غزة ..

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية