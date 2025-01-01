رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 114 مواطنا وإصابة آخرين بسلسلة غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، واستشهاد مواطن برصاص المستعمرين في بلدة دوما جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد برصاص المستوطنين في دوما وهدم في سلوان وقلنديا وإخطارات بتدمير 13 منشأة بالعيزرية

- الرئاسة تدين تصريحات نتنياهو وتعتبرها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية

- رفض عربي لتصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" والأردن يؤكد أنها تصعيد استفزازي خطير وتهديد لسيادة الدول

- القتل باغتيال الحنجرة

- الصين تقدم المنحة السنوية للأونروا بقيمة 1.5 مليون دولار

- رئيس وزراء نيوزيلندا نتنياهو تمادى كثيرا وفقد صوابه

- لبنان يبلغ لاريجاني رفضه الحازم أي تدخل خارجي في شؤونه

* "الأيام":

- 114 شهيدا.. تصاعد الغارات على مدينة غزة واستهداف عناصر تأمين المساعدات

- الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة الهجوم على غزة

- أكثر من 300 منزل استهدفت في حي الزيتون خلال 3 أيام

- حالة الطقس: الموجة الحارة تتواصل اليوم وتنتهي السبت

- نتنياهو يؤكد مجددا ارتباطه العميق وتعلقه بـ "رؤية إسرائيل الكبرى"

- ساعر: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين

- شهيد برصاص مستوطنين في دوما وسط اعتداءات في محافظات عدة

- تحليل أقمار صناعية: الاحتلال يقطع أوصال 3 مخيمات بالضفة

- واشنطن ترفض انتقاد إسرائيل في مقتل صحافيين في غزة

- الاحتلال يخطر بهدم وإخلاء 13 منشأة في العيزرية

- إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

* "القدس":

- 98 شهيدا بقصف جنوني

- المستوطنون يعدمون الشاب ثمين دوابشة

- نتنياهو يجدد رؤيته لـ"إسرائيل الكبرى" التي تضم مصر والأردن

- 320 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية

- غزة تواجه تهديدا جديدا من الأوبئة

- تقرير للخارجية الأمريكية: عنف إسرائيل بالضفة في أعلى مستوياته