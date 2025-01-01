  1. الرئيسية
أكثر من 100 منظمة دولية تحذر: المساعدات الإنسانية محاصرة خارج غزة منذ مارس

الخميس 14 أغسطس 2025 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلنت أكثر من 100 منظمة دولية تعمل في غزة والضفة الغربية وشرق القدس، وفق تقرير صحيفة "هآرتس"، الخميس، أنها لم تتمكن من إدخال أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ شهر مارس الماضي.

وجاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول المساعدات، على الرغم من إعلان الحكومة الشهر الماضي عن السماح لمنظمات الإغاثة بإدخال البضائع إلى القطاع.

وأوضح البيان أن المنظمات واجهت خلال الشهر الماضي أكثر من 60 رفضًا لإدخال المواد الإنسانية، مما أدى إلى احتجاز ملايين الدولارات من المياه والأدوية والمواد الغذائية وخيام الإيواء في مستودعات بالأردن ومصر، بينما يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والاحتياجات الأساسية.

