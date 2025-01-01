غزة : عشرات الشهداء والجرحى وتدمير منازل بحي الزيتون فؤق رؤوس أصحابها..

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٠٠ شهيد منذ فجر الاربعاء في مختلف مناطق القطاع بينهم ٦١ في مدينة غزة.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة الماضية ٨ حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم ٣ أطفال.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى ٢٣٥ شهيدًا، من بينهم ١٠٦ أطفال.

غزة والشمال

واستشهد ١٤ و ١١٣ مصابًا من طالبي المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة خلال نهار ومساء الاربعاء.

واستشهد الدكتور طه خضر سعد، المحاضر في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، في قصف الاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة، ليلتحق بأشقائه الشهـداء رامي وخالد و يونس.

ودمر الاحتلال عشرة منازل بعضها مأهول في حي الزيتون خلال الساعات القليلة الماضية ما خلف ٢٣ شهيد وعشرات الجرحى.

‏وفكر اليوم اصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مفترق السامر بحي الدرج وسط مدينة غزة

جنوب القطاع

واستشهد واحد عشرون مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس شملت خيام النازحين ومنتظري المساعدات.

ومن بينه الشهداء خمسة في قصف استهدف منزل عائلة ابو هلال في حي الامل غربي خان يونس.

وسط القطاع

واستشهد الشاب إبراهيم محمد طواحينة (٢٣ عامًا) متأثرًا بإصابته جراء قصف مجموعة من المواطنين جنوبي دير البلح عصر الاربعاء.

واستشهد الشاب ناصر جابر أبو دحروج في منطقة كيسوفيم شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٢٣ مواطنا و ٤٣٧ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٧٢٢ شهيدًا و ١٥٤٥٢٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٢٠١ شهيدًا ٤٢٤٨٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢١ شهيدا ١٨٦ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٨٥٩ شهيدًا وأكثر من ١٣٥٩٤ إصابة.