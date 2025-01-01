  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة العالمية": أكثر من 14,800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة

الخميس 14 أغسطس 2025 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية": أكثر من 14,800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة



لاهاي/وكالات/

 اعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن أكثر من 14,800 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى رعاية طبية منقذة للحياة غير متوفرة في القطاع.

ودعا غيبرييسوس في بيان مقتضب نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى إعادة تفعيل مسارات التحويل الطبي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أن المنظمة دعمت، اليوم، إجلاء 32 طفلا و6 مرضى بالغين من قطاع غزة، إلى جانب 99 من مرافقيهم، مبينا أن 25 طفلا و6 مرضى بالغين تم إجلاؤهم إلى إيطاليا، فيما تم إجلاء 5 أطفال مرضى إلى بلجيكا، وطفلين مريضين إلى تركيا.

وأعرب عن شكره للمفوضية الأوروبية ولجميع الحكومات التي أبدت تضامنها مع مرضى غزة في الحالات الحرجة، من خلال توفير رعاية طبية متخصصة لهم.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري يكشف عن تفاهم مبدئي مع حماس حول تواجد قوات عربية ودولية

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

الأمم المتحدة : ادراج إسرائيل في قائمة العار لجرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين

بن غفير لمسؤول إسرائيلي: اهدم قبر عز الدين القسام ولا تخشى شيئا!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

هآرتس : إسرائيل ماضية في السيطرة على مدينة غزة ..

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية