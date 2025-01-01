  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش يقرر اقامة وحدات استيطانية جديدة في منطقة E1 بين القدس ومعاليه أدوميم

الخميس 14 أغسطس 2025 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يقرر اقامة وحدات استيطانية جديدة في منطقة E1 بين القدس ومعاليه أدوميم



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المستوطن بتسلئيل سموتريتش أنه سيمضي قدمًا في بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

اتُخذ هذا القرار رغم الضغوط الدولية لعدم البناء في المنطقة الواقعة خلف الخط الأخضر، وبعد توقف دام 20 عامًا. 

الخطة التي يريد سموتريتش قبولها تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، وتقطع التواصل الفلسطيني بين رام الله وبيت لحم. وهذه منطقة استراتيجية قد تقضي على أي تسوية سياسية مستقبلية. 

وقال سموتريتش: "إن خطط البناء في المنطقة E1 تُلغي فكرة الدولة الفلسطينية، وتُواصل الخطوات العديدة التي نتخذها على أرض الواقع في إطار خطة السيادة الفعلية التي بدأنا تنفيذها مع تشكيل الحكومة".

وأضاف: "بعد عقود من الضغوط والتجميد الدوليين، نخرق الاتفاقيات ونربط معاليه أدوميم بالقدس".

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري يكشف عن تفاهم مبدئي مع حماس حول تواجد قوات عربية ودولية

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

الأمم المتحدة : ادراج إسرائيل في قائمة العار لجرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين

بن غفير لمسؤول إسرائيلي: اهدم قبر عز الدين القسام ولا تخشى شيئا!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

هآرتس : إسرائيل ماضية في السيطرة على مدينة غزة ..

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية