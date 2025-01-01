سموتريتش يقرر اقامة وحدات استيطانية جديدة في منطقة E1 بين القدس ومعاليه أدوميم

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المستوطن بتسلئيل سموتريتش أنه سيمضي قدمًا في بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

اتُخذ هذا القرار رغم الضغوط الدولية لعدم البناء في المنطقة الواقعة خلف الخط الأخضر، وبعد توقف دام 20 عامًا.

الخطة التي يريد سموتريتش قبولها تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، وتقطع التواصل الفلسطيني بين رام الله وبيت لحم. وهذه منطقة استراتيجية قد تقضي على أي تسوية سياسية مستقبلية.

وقال سموتريتش: "إن خطط البناء في المنطقة E1 تُلغي فكرة الدولة الفلسطينية، وتُواصل الخطوات العديدة التي نتخذها على أرض الواقع في إطار خطة السيادة الفعلية التي بدأنا تنفيذها مع تشكيل الحكومة".

وأضاف: "بعد عقود من الضغوط والتجميد الدوليين، نخرق الاتفاقيات ونربط معاليه أدوميم بالقدس".