الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتراجع تدريجي خلال الأيام المقبلة للموجة الحارة

الخميس 14 أغسطس 2025 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يستمر الجو شديد الحرارة ومغبرا أحيانا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية، الرياحشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو دافئا في معظم المناطق ومغبرا أحيانا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتراجع تدريجي للموجة الحارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد المقبل: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساءً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية بسبب الغبار، كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي والحساسية من الغبار.

وأهابت بالمواطنين اتباع التعليمات والارشادات الصادرة عن جهاز الدفاع المدني، ووزارة الزراعة وجميع الجهات المختصة.

