هآرتس : إسرائيل ماضية في السيطرة على مدينة غزة ..

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي ان المحادثات مع حماس قد تستأنف إذا قدمت الولايات المتحدة والوسطاء خطة تلبي مطالب إسرائيل.

واضافت ان القيادة السياسية عازمة على المضي قدما في عملية السيطرة على مدينة غزة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير قد وافق، الأربعاء، على "الخطة العملياتية" لاجتياح مدينة غزة، وذلك بعد أسبوع من قرار الكابينت الإسرائيلي بذلك.

ومن المتوقع أن تبدأ العملية قريبًا، رغم وجود خلافات بين قيادة الجيش والمستوى السياسي بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها الأسرى الإسرائيليون، بالإضافة إلى حالة الإنهاك التي يعاني منها الجنود الذين يقاتلون بشكل متواصل منذ ما يقارب عامين.

وتتضمن الخطة عدة مراحل تبدأ بإخلاء واسع النطاق للسكان من مدينة غزة، حيث تشير التقديرات الحالية إلى وجود أكثر من 800 ألف فلسطيني في المدينة.

وتستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للبدء في عملية الإخلاء خلال الأسبوعين القادمين.

بعد الإخلاء، ستقوم قوات الجيش بتطويق المدينة وعزلها عن مناطق المخيمات الوسطى والمنطقة الإنسانية في المواصي، وذلك عبر إعادة بناء "محور نتساريم".

ومن ثم، ستبدأ القوات الإسرائيلية بتوغل مكثف داخل مدينة غزة، مدعومًا بضربات جوية واسعة النطاق.

وقد تم إقرار الخطة في ظل تحذيرات متواصلة من الجيش الإسرائيلي بشأن سلامة الأسرى الإسرائيليين.