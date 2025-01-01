زامير يتحدث عن عمليات إسرائيل في سوريا وغزة وإيران ..

  1. الرئيسية
الأربعاء 13 أغسطس 2025 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

 أعلن الجيش الإسرائيلي عبر بيان له أن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير أجرى جولة ميدانية في جنوب لبنان رفقة عدد من قادة الجيش.
وأكد زامير خلال كلمة ألقاها على الجنود الإسرائيليين المتواجدين في المنطقة أنه تمت اليوم صباحا مصادقة خطط احتلال غزة.
وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: “الآن نحن في لبنان. وتزامنا مع ذلك، نحن نعمل في سوريا واليمن ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) ونتابع ما يحدث في إيران. نخوض حربا متعددة الساحات، ونقوم بتكييف تصوراتنا مع التهديدات. نحن حاضرون في كافة الساحات – نشن الهجمات، كل ذلك بمبادرة منا”.رئيس الأركان الإسرائيلي في جنوب لبنان
وأشار زامير إلى أن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان ناتج عن “النجاح في تغيير الواقع الأمني في المنطقة الشمالية”، مؤكدا أنه إنجاز غير مسبوق “فمنذ وقف إطلاق النار تم القضاء على أكثر من 240 مخربا وتنفيذ حوالي 600 غارة جوية”.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في خمس نقاط بجنوب لبنان.

