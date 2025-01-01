  1. الرئيسية
تركيا تخفض رسوم التأشيرة السياحية للفلسطينيين إلى 440 شيكلا

الأربعاء 13 أغسطس 2025 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تخفض رسوم التأشيرة السياحية للفلسطينيين إلى 440 شيكلا



رام الله / سما/

أعلنت القنصلية التركية في القدس، اليوم الأربعاء، عن تخفيض سعر التأشيرة السياحية العادية (Normal) لحاملي الجوازات الفلسطينية، وذلك بناءً على قرار وزارة الخارجية التركية.

وبموجب القرار، سيصبح سعر التأشيرة 440 شيكلاً بدلاً من 660 شيكلاً، اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 14 آب/أغسطس 2025.

وتُعد تركيا من أبرز الوجهات السياحية للفلسطينيين، خاصة لقرب المسافة وتسهيلات الدخول، إذ لا يحتاج حاملو الجواز الفلسطيني إلى إجراءات معقدة للحصول على التأشيرة.

ويأتي هذا التخفيض في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وتركيا، وتشجيع حركة السياحة والسفر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون.

كما يعكس القرار سياسة أنقرة الداعمة للشعب الفلسطيني وتسهيل تواصله مع العالم الخارجي.

