  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القاهرة : حماس تبلغ مصر حرصها على العودة إلى محادثات وقف إطلاق النار

الأربعاء 13 أغسطس 2025 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة : حماس تبلغ مصر حرصها على العودة إلى محادثات وقف إطلاق النار



سما / وكالات /

أكد مصدر مصري مطلع، أن اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية التقى وفد حركة حماس الذي وصل أمس القاهرة برئاسة خليل الحية، اليوم الأربعاء، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

وأضاف المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، مشيرًا إلى أن حماس تثمّن الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبنائه.

وأكد المصدر، أن مصر تكثّف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب.

وكانت مصادر قالت لـ"القاهرة الإخبارية" أمس الثلاثاء، إن اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، مضيفة أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع جميع الأطراف المعنية للعودة لمفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : أنا في مهمة تاريخية لرؤية إسرائيل الكبرى التي تضم فلسطين وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

الأمم المتحدة : ادراج إسرائيل في قائمة العار لجرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين

إدارة ترامب تتجه لإعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية..

بن غفير لمسؤول إسرائيلي: اهدم قبر عز الدين القسام ولا تخشى شيئا!

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

حماس

مسؤول مصري يكشف عن تفاهم مبدئي مع حماس حول تواجد قوات عربية ودولية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية