القاهرة : حماس تبلغ مصر حرصها على العودة إلى محادثات وقف إطلاق النار

سما / وكالات /

أكد مصدر مصري مطلع، أن اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية التقى وفد حركة حماس الذي وصل أمس القاهرة برئاسة خليل الحية، اليوم الأربعاء، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

وأضاف المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، مشيرًا إلى أن حماس تثمّن الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبنائه.

وأكد المصدر، أن مصر تكثّف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب.

وكانت مصادر قالت لـ"القاهرة الإخبارية" أمس الثلاثاء، إن اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، مضيفة أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع جميع الأطراف المعنية للعودة لمفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.