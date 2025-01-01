القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

  1. الرئيسية
الأربعاء 13 أغسطس 2025 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تجري محادثات مع خمس دول هي: إندونيسيا، وأرض الصومال (صوماليلاند)، وأوغندا، وجنوب السودان، وليبيا، بشأن إمكانية إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي قوله إن "بعض الدول باتت أكثر انفتاحًا مما كانت عليه سابقًا تجاه استقبال هجرة طوعية من القطاع"، مشيرًا بشكل خاص إلى إندونيسيا وأرض الصومال، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي قرارات ملموسة حتى الآن.

وتُعد أرض الصومال إقليمًا انفصاليًا عن الصومال، ويأمل قادته في الحصول على اعتراف دولي من خلال هذه الصفقة المحتملة.

ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" حول أن إسرائيل بحثت إعادة توطين فلسطينيين من غزة في جنوب السودان، وهو ما نفته حكومة الأخيرة واعتبرته "ادعاءات لا أساس لها" ولا تعكس سياستها الرسمية.

وفي مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لفكرة "الهجرة الجماعية" لسكان غزة، وهي سياسة أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام، موضحًا أن إسرائيل على تواصل مع "عدة دول" لاستقبال المدنيين النازحين من القطاع.

وقال نتنياهو: "أعتقد أن هذا هو الأمر الطبيعي... كل من يدّعي الحرص على الفلسطينيين ويريد مساعدتهم عليه أن يفتح أبوابه لهم. نحن لا ندفعهم للخروج، نحن نتيح لهم المغادرة، سواء من مناطق القتال أو من القطاع نفسه إذا رغبوا".

وعن أسباب تعثر العملية، أوضح نتنياهو: "الأمر يتطلب دولًا مستقبِلة، ونحن نتحدث مع عدة دول، لكنني لن أفصل أسمائها هنا".

