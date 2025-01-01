  1. الرئيسية
صحة غزة : 29 شهيدا قرب مراكز المساعدات منذ الفجر

الأربعاء 13 أغسطس 2025 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

 أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد ثمانية من عناصر تأمين المساعدات شمال غرب مدينة غزة.

ووصل لعيادة الشيخ رضوان سبعة من العناصر مع ١٥ مصاب اثر استهداف الاحتلال للجان تأمين المساعدات من منطقة الصفطاوي فيما وصل الشهيد الثامن مع ثلاث مصابين من محيط برج الأندلس شمال غرب مدينة غزة.

وتمنع إسرائيل بالقوة تامين المساعدات وتقوم باستهداف كل محاولات تأمينها.

وتهدد اصحاب الشاحنات بضرورة التوقف عند نقاط محدد تخضع لنيران قواتها .

كما استشهد اليوم ١٣ مواطن قرب مركز المساعدات الأمريكية جنوب خان يونس وأربعة شرق دير البلح وخمسة اخرين قرب مركز المساعدات جنوب محور نتساريم في المنطقة الوسطى من القطاع.

