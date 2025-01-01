  1. الرئيسية
جنوب السودان ينفي خططا لإعادة توطين فلسطينيين على أراضيه

الأربعاء 13 أغسطس 2025 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب السودان ينفي خططا لإعادة توطين فلسطينيين على أراضيه



سما / وكالات /

أصدرت وزارة الخارجية في جمهورية جنوب السودان بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، نفت فيه التقارير الإعلامية التي تزعم أن الحكومة تدرس مع إسرائيل خططا لإعادة توطين مواطنين فلسطينيين من غزة على أراضيها.

وجاء في البيان الصادر في 13 أغسطس 2025: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".

كما حثت الوزارة جميع وسائل الإعلام على "ممارسة العناية الواجبة والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية قبل النشر".

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن شركة "بوسطن كونسلتنج جروب" الاستشارية الأمريكية الكبرى أعدت دراسة سرية بتكليف من رجال أعمال إسرائيليين لبحث سيناريوهات نقل سكان قطاع غزة إلى عدة دول عربية.

يأتي هذا البيان ردا على أنباء متداولة في بعض الوسائل الإعلامية، دون أن يحددها البيان، حول مفاوضات مزعومة بين جوبا وتل أبيب بشأن استقبال مواطنين فلسطينيين.

