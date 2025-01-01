"الصحفيين المصريين" تقرر منح شهداء الصحافة بفلسطين جائزة حرية الصحافة للعام 2025

سما / وكالات /

قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين اليوم الأربعاء، منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عدد منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية التي تقدمها النقابة.

ووجه المجلس دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحفيين وجميع النقابات العربية والدولية لتقديم مذكرة مشتركة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، بهدف مسائلتهم عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والصحافة الفلسطينية.

واعتبر مجلس النقابة خلال اجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين حلقة جديدة في سلسلة وحشية من الإبادة الإعلامية وهي جريمة تُعتبر الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث، حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين 230 صحفيا وصحفية.

وأكد المجلس، أن اعتراف جيش الاحتلال باستهداف الصحفيين هو تجسيد لوحشية الاحتلال ومحاولة طمس الحقيقة، مشددا أن هذه الجرائم المنهجية تهدف بشكل واضح إلى إسكات صوت الحقيقة، ومنع العالم من رؤية حجم الفظائع التي يرتكبها الاحتلال.