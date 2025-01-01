  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الصحفيين المصريين" تقرر منح شهداء الصحافة بفلسطين جائزة حرية الصحافة للعام 2025

الأربعاء 13 أغسطس 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحفيين المصريين" تقرر منح شهداء الصحافة بفلسطين جائزة حرية الصحافة للعام 2025



سما / وكالات /

قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين اليوم الأربعاء، منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عدد منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية التي تقدمها النقابة.

ووجه المجلس دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحفيين وجميع النقابات العربية والدولية لتقديم مذكرة مشتركة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، بهدف مسائلتهم عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والصحافة الفلسطينية.

واعتبر مجلس النقابة خلال اجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين حلقة جديدة في سلسلة وحشية من الإبادة الإعلامية وهي جريمة تُعتبر الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث، حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين 230 صحفيا وصحفية.

وأكد المجلس، أن اعتراف جيش الاحتلال باستهداف الصحفيين هو تجسيد لوحشية الاحتلال ومحاولة طمس الحقيقة، مشددا أن هذه الجرائم المنهجية تهدف بشكل واضح إلى إسكات صوت الحقيقة، ومنع العالم من رؤية حجم الفظائع التي يرتكبها الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : أنا في مهمة تاريخية لرؤية إسرائيل الكبرى التي تضم فلسطين وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر

سمير حليلة يوضح موقفه من تولي إدارة غزة بعد الحرب

نتنياهو: سنسمح لسكان غزة بالهجرة إلى الخارج خلال المعارك وبعدها

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

تقرير: محادثات "سرية" بين "إسرائيل" وجنوب السودان لتهجير سكان غزة

القناة 12 : وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبًا لنقاش صفقة شاملة

الأخبار الرئيسية

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

حماس

مسؤول مصري يكشف عن تفاهم مبدئي مع حماس حول تواجد قوات عربية ودولية

الأمم المتحدة : ادراج إسرائيل في قائمة العار لجرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية