وزيرة إسرائيلية تزور دولة جنوب السودان لبحث تهجير سكان قطاع غزة للعاصمة جوبا

الأربعاء 13 أغسطس 2025 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة إسرائيلية تزور دولة جنوب السودان لبحث تهجير سكان قطاع غزة للعاصمة جوبا



القدس المحتلة / سما/

تبدأ شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، الأربعاء، زيارة إلى دولة جنوب السودان، على خلفية تقارير تتحدث عن إجراء مباحثات مع جوبا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إليها، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة “i24” العبرية: “تصل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي عضو الكنيست شارين هاسكل، اليوم إلى جنوب السودان، في أول زيارة رسمية لممثل عن الحكومة إلى هذه الدولة”.
القناة لفتت إلى أن الزيارة تأتي “على خلفية التقارير حول اتصالات (إسرائيلية مع دولة جنوب السودان) لنقل (تهجير) فلسطينيين من غزة إلى أراضيها”.
وأفادت بأنه من المتوقع أن تلتقي هاسكل مع مسؤولين بينهم رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ووزير الخارجية منداي سيمايا كومبا، ورئيسة البرلمان نونو كوبا، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية، وكبار المسؤولين في الحكومة.

كما “من المتوقع أن توقع هاسكل مذكرة تفاهم لتنظيم المشاورات بين وزارتي الخارجية”.
وحتى الساعة 11:00 “ت.غ” لم تصدر إفادة رسمية من تل أبيب أو جوبا بشأن هذه الزيارة.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الثلاثاء إن وفدا إسرائيليا يخطط لزيارة جنوب السودان لبحث إمكانية إقامة مخيمات تمهيدا لتهجير فلسطينيين من غزة.

