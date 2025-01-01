الاعلام الحكومي: دخول 201 شاحنة مساعدات فقط خلال يومين من أصل 1,200

غزة / سما /

أكد المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الأربعاء أنه لم تدخل إلى قطاع غزة خلال يومي الاثنين والثلاثاء سوى 201 شاحنة مساعدات فقط من أصل 1,200 شاحنة يفترض دخولها، في وقت يتعرض فيه القطاع لأزمة إنسانية غير مسبوقة بفعل الحرب والإبادة المستمرة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وغياب الحماية الدولية،

وأوضح المكتب الاعلامي أن معظم الشاحنات التي دخلت تعرضت للنهب والسطو، نتيجة فوضى أمنية متعمدة يفتعلها الاحتلال ضمن ما يُعرف بسياسة "هندسة التجويع والفوضى"، بهدف ضرب صمود الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب الإحصائيات، فقد دخل إلى غزة خلال 17 يوماً فقط 1,535 شاحنة من أصل 10,200 شاحنة يفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، ما يمثل 15% فقط من المطلوب، في ظل حرمان مستمر من الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وغياب أي حماية للشاحنات أو للمؤسسات الإنسانية.

وتشير التقديرات إلى أن غزة تحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة لتغطية الحد الأدنى من احتياجات السكان البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال إغلاق المعابر ومنع تأمين المساعدات.

وحمل المكتب الاعلامي الجهات الإنسانية الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن الكارثة، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لضمان تدفق المساعدات ووقف سياسة التجويع التي ترقى إلى جريمة حرب.

ووثق المكتب الاعلامي إحصائية (17 يوماً) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 على النحو التالي:

1. الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة)

2. الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة)

3. الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات)

4. الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة)

5. الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات)

6. الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة)

7. السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة)

8. الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة)

9. الاثنين 4 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

10. الثلاثاء 5 أغسطس 2025: (84 شاحنة)

11. الأربعاء 6 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

12. الخميس 7 أغسطس 2025: (87 شاحنة)

13. الجمعة 8 أغسطس 2025: (83 شاحنة)

14. السبت 9 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

15. الأحد 10 أغسطس 2025: (124 شاحنة)

16. الاثنين 11 أغسطس 2025: (103 شاحنات)

17. الثلاثاء 12 أغسطس 2025: (98 شاحنة)