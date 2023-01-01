ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 61,722

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 61,722، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 154,525، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 123 شهيدا، و437 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,201 شهيد، و42,484 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 21 شهيدا، والإصابات 185، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,859، والإصابات إلى 13,594.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 حالات وفاة بينها 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235 حالة من ضمنها 106 أطفال.