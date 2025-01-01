  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد مواطن برصاص مستوطنين في دوما جنوب نابلس

الأربعاء 13 أغسطس 2025 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن برصاص مستوطنين في دوما جنوب نابلس



نابلس / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن، اليوم الأربعاء، 13 أغسطس 2025، برصاص المستوطنين في بلدة دوما جنوب نابلس .

وقالت وزارة الصحة إن الشاب ثمين خليل رضا دوابشة (35 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين الذين هاجموا بلدة دوما جنوب نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لمواطن وصفتها بالخطيرة خلال اعتداء المستعمرين على بلدة دوما.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، أن المستعمرين هاجموا المواطنين، وأطلقوا النار صوبهم في المنطقة الجنوبية من القرية، وسط أعمال تجريف تشهدها المنطقة منذ أيام.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهد 10 مواطنين برصاص المستعمرين منذ بداية العام الجاري، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء برصاص المستعمرين إلى 30 منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.

#وزارة الصحة #مستوطنين #بلدة دوما

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : أنا في مهمة تاريخية لرؤية إسرائيل الكبرى التي تضم فلسطين وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر

سمير حليلة يوضح موقفه من تولي إدارة غزة بعد الحرب

نتنياهو: سنسمح لسكان غزة بالهجرة إلى الخارج خلال المعارك وبعدها

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

تقرير: محادثات "سرية" بين "إسرائيل" وجنوب السودان لتهجير سكان غزة

القناة 12 : وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبًا لنقاش صفقة شاملة

إعلام عبري: "تركيا أقنعت السيسي" بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

حماس

مسؤول مصري يكشف عن تفاهم مبدئي مع حماس حول تواجد قوات عربية ودولية

الأمم المتحدة : ادراج إسرائيل في قائمة العار لجرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين

مواصلة قتل المجوعين ..عشرات الشهداء وعمليات واسعة للاحتلال جنوب مدينة غزة

إدارة ترامب تتجه لإعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية