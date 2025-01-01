استشهاد مواطن برصاص مستوطنين في دوما جنوب نابلس

نابلس / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن، اليوم الأربعاء، 13 أغسطس 2025، برصاص المستوطنين في بلدة دوما جنوب نابلس .

وقالت وزارة الصحة إن الشاب ثمين خليل رضا دوابشة (35 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين الذين هاجموا بلدة دوما جنوب نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لمواطن وصفتها بالخطيرة خلال اعتداء المستعمرين على بلدة دوما.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، أن المستعمرين هاجموا المواطنين، وأطلقوا النار صوبهم في المنطقة الجنوبية من القرية، وسط أعمال تجريف تشهدها المنطقة منذ أيام.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهد 10 مواطنين برصاص المستعمرين منذ بداية العام الجاري، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء برصاص المستعمرين إلى 30 منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.